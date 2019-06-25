Зеленский утвердил положение об Офисе президента и сделал Богдана его руководителем
Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины.
"Утвердить Положение об Офисе Президента Украины", - отмечается в указе №436 / 2019.
Основными задачами Офиса является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией Украины полномочий.
Глава государства указом №434 / 2019 уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, а следующим указом №435 / 2019 назначил его руководителем Офиса президента.
Зеленский также назначил Сергея Трофимова первым заместителем руководителя ОП, уволив его с должности первого заместителя главы АП.
Заместителями руководителя ОП стали также Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко. Все они уволены с должностей заместителей главы АП.
Президент также назначил Алексея Днепрова руководителем Аппарата ОП, уволив его с аналогичной должности в АП.
Владимир Зеленский 20 июня подписал указ о создании Офиса президента Украины путем реорганизации Администрации президента и сокращения численности ее работников.
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