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Espreso.tvОбществоЗеленский предлагает уволить экс-министра Демчишина из наблюдательного совета "Нафтогаза"

Зеленский предлагает уволить экс-министра Демчишина из наблюдательного совета "Нафтогаза"

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением осуволить представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Демчишина

О со ссылкой на письмо президента сообщает Экономическая правда .

Отмечается, что в наблюдательный совет НАК входят три представителя государства.

"Постановлением Кабмина от 29 марта 2017 року ... изменены правила назначения членов наблюдательного совета" Нафтогаза ". Вместе с тем существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета НАК", - говорится в письме.

Президент предлагает освободить от надзорного органа бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который был членом совета по 21 апреля 2016 року по представлению Минэкономразвития:

"Учитывая указанное, предлагаю обеспечить освобождение В. Демчишина ... и таким образом дать четкий сигнал обществу по обновлению Компании", - отметил Зеленский.

Справка.

Представителями государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" является Сергей Попик, Владимир Демчишин и Владимир Кудрицкий.

В совет также входят иностранцы Клир Спотисед (гражданка Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада).

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