Измена принципам, встреча "Рашки с караваем" и победа денег: соцсети отреагировали на решение ПАСЕ о возвращении РФ

25 июня, 2019, 11:28

Социальные сети взорвались реакцией на решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ее состав. Однако, РФ продолжает нарушать нормы международного права и свою агрессию против Украины

Своей реакцией украинцы делились в Facebook.

Часть пользователей осуждает это решение ПАСЕ, аргументируя тем, что "победили деньги":

"Деньги, в конечном итоге, побеждают. Это скрижалями должно быть написано на каждом украинском домохозяйстве, Кабмине, парламенте и АП. Если страна не генерирует свои деньги, а проблемы, то, в конечном итоге, его судьбу решат чужие деньги", - написал Юрий Романенко.

Читайте также: Кто голосовал за возвращение РФ в ПАСЕ. Список

Другие пользователей обратили внимание на отсутствие реакции президента Владимира Зеленского. Они также отмечают, что такое поведение президента демонстрирует неспособность отстаивать национальные интересы Украины.

В то же время предлагают формировать новые межпарламентские ассамблеи с естественными союзниками, которым не надо доказывать, почему Россия - это абсолютное зло.

В то же время большинство пользователей призвали украинцев прекратить панику, быть сильными и во всем полагаться исключительно на собственные силы.

Отметим, что во вторник, 25 июня, проходит заседание Совета Европы. Член украинской делегации Ирина Геращенко рассказала, что "убийц мокрыми тряпками вовтузять в зале ПАСЕ".