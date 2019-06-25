//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзмена принципам, встреча "Рашки с караваем" и победа денег: соцсети отреагировали на решение ПАСЕ о возвращении РФ

Измена принципам, встреча "Рашки с караваем" и победа денег: соцсети отреагировали на решение ПАСЕ о возвращении РФ

Социальные сети взорвались реакцией на решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ее состав. Однако, РФ продолжает нарушать нормы международного права и свою агрессию против Украины

Своей реакцией украинцы делились в Facebook.

Часть пользователей осуждает это решение ПАСЕ, аргументируя тем, что "победили деньги":

"Деньги, в конечном итоге, побеждают. Это скрижалями должно быть написано на каждом украинском домохозяйстве, Кабмине, парламенте и АП. Если страна не генерирует свои деньги, а проблемы, то, в конечном итоге, его судьбу решат чужие деньги", - написал Юрий Романенко.

Читайте также: Кто голосовал за возвращение РФ в ПАСЕ. Список

Другие пользователей обратили внимание на отсутствие реакции президента Владимира Зеленского. Они также отмечают, что такое поведение президента демонстрирует неспособность отстаивать национальные интересы Украины.

В то же время предлагают формировать новые межпарламентские ассамблеи с естественными союзниками, которым не надо доказывать, почему Россия - это абсолютное зло.

В то же время большинство пользователей призвали украинцев прекратить панику, быть сильными и во всем полагаться исключительно на собственные силы.

Отметим, что во вторник, 25 июня, проходит заседание Совета Европы. Член украинской делегации Ирина Геращенко рассказала, что "убийц мокрыми тряпками вовтузять в зале ПАСЕ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

25 июня, 2019 вторник

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать