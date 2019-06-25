Иностранные инвестиции в украинский госдолг выросли в 8 раз с начала года, - Минфин

25 июня, 2019, 12:08

С начала 2019 года иностранные инвесторы увеличили объем инвестиций в облигации внутреннего государственного займа Украины в 8 раз. Сейчас они превышают 51 млрд грн

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В министерстве объясняют бум в объемах инвестиций в государственные долговые облигации со стороны нерезидентов недавним присоединением Украины к международному депозитарию Clearstream.

"Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Это один из ключевых приоритетов для нас. Международные инвесторы выигрывают от условий долгосрочного финансирования и вносят свой вклад в успех Украины вместе с украинцами. Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски ", - сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.