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Espreso.tvОбществоИностранные инвестиции в украинский госдолг выросли в 8 раз с начала года, - Минфин

Иностранные инвестиции в украинский госдолг выросли в 8 раз с начала года, - Минфин

С начала 2019 года иностранные инвесторы увеличили объем инвестиций в облигации внутреннего государственного займа Украины в 8 раз. Сейчас они превышают 51 млрд грн

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В министерстве объясняют бум в объемах инвестиций в государственные долговые облигации со стороны нерезидентов недавним присоединением Украины к международному депозитарию Clearstream.

"Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Это один из ключевых приоритетов для нас. Международные инвесторы выигрывают от условий долгосрочного финансирования и вносят свой вклад в успех Украины вместе с украинцами. Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски ", - сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

 

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