Яценюк: Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, - позорное

25 июня, 2019, 09:44

Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности оставляют этот форум

Об этом Арсений Яценюк написал в Facebook.

«Спасибо всей украинской делегации за борьбу. Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок. ПАСЕ - скомпрометирована. Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность", - говорится в сообщении.

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Также Яценюк призвал украинских союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот "общеевропейский позор".

"Двойные стандарты приводят к трагедиям. Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе", - добавил он.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.