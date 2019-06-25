Возле здания ПАСЕ протестуют против возвращения РФ. Фотофакт

25 июня, 2019, 09:57

Во вторник, 25 июня, возле Совета Европы пикет в поддержку Украины и против возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook .

В то же время, в понедельник, 24 июня, возле Совета Европы была выставка картин , "которые отражают всю полноту радости европейцев от возвращения делегации РФ в ПАСЕ".