Возле здания ПАСЕ протестуют против возвращения РФ. Фотофакт
25 июня, 2019, 09:57
Во вторник, 25 июня, возле Совета Европы пикет в поддержку Украины и против возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook .
В то же время, в понедельник, 24 июня, возле Совета Европы была выставка картин , "которые отражают всю полноту радости европейцев от возвращения делегации РФ в ПАСЕ".
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