Вероятность запуска рынка электроэнергии с 1 июля - 70%, - Насалик
Об этом он сказал в интервью gazeta.ua
"Вероятность запуска с 1 июля - 70 процентов. Считаю, что введение новой модели энергорынка - это первоочередная задача для Кабмина ", - сказал Насалик.
Напомним, новую модель энергорынка планируют запустить в Украине с 1 июля. Впрочем команда президента Зеленского внесла в Раду законопроект, которым предлагается перенести внедрение рынка в год.
"А вот обращение президента об отсрочке нового энергорынка поступило после того, как 31 мая на заседании Совета нацбезопасности и обороны состоялась дискуссия между Андреем Герусом (представитель президента в Кабмине, - ред.) и всеми участниками энергорынка. В отличие от Геруса, они подтвердили: энергорынок готов к запуску с 1 июля ", - утверждает Насалик.
Также министр утверждает, что с ее введением новой модели рынка не должна резко подняться цена на электроэнергию, как предупреждает часть экспертной среды.
".. не только для населения, но и для бытовых потребителей. Для последних цена вырастет на 5-6 процентов, потому что даже при формировании прогнозного баланса на 2019, уже на второе полугодие НКРЕКП предусматривала увеличение оптовой рыночной цены на 8-9 процентов. Следовательно, цена выросла бы, даже если бы новую модель не вводили ", - утверждает Насалик.
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Напомним, 5 июня Кабинет министров Украины принял ряд документов, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года .
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В то же время Кабинет министров Украины ввел предельные цены на электроэнергию , чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля.
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15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол , на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.
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Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".
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Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставка выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.
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Впрочем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии , запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.
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23 мая Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова.
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На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии в три месяца.
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Введение нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электричества, воды и тепла , считает представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.
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