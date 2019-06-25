Вероятность запуска рынка электроэнергии с 1 июля - 70%, - Насалик

25 июня, 2019, 13:28

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик считает, что введение новой модели энергорынка является первоочередной задачей для Кабмина

Об этом он сказал в интервью gazeta.ua

"Вероятность запуска с 1 июля - 70 процентов. Считаю, что введение новой модели энергорынка - это первоочередная задача для Кабмина ", - сказал Насалик.

Напомним, новую модель энергорынка планируют запустить в Украине с 1 июля. Впрочем команда президента Зеленского внесла в Раду законопроект, которым предлагается перенести внедрение рынка в год.

"А вот обращение президента об отсрочке нового энергорынка поступило после того, как 31 мая на заседании Совета нацбезопасности и обороны состоялась дискуссия между Андреем Герусом (представитель президента в Кабмине, - ред.) и всеми участниками энергорынка. В отличие от Геруса, они подтвердили: энергорынок готов к запуску с 1 июля ", - утверждает Насалик.

Также министр утверждает, что с ее введением новой модели рынка не должна резко подняться цена на электроэнергию, как предупреждает часть экспертной среды.

".. не только для населения, но и для бытовых потребителей. Для последних цена вырастет на 5-6 процентов, потому что даже при формировании прогнозного баланса на 2019, уже на второе полугодие НКРЕКП предусматривала увеличение оптовой рыночной цены на 8-9 процентов. Следовательно, цена выросла бы, даже если бы новую модель не вводили ", - утверждает Насалик.