В Украине проведут дополнительную сессию ВНО, первое тестирование - 26 июня
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Отмечается, что 26 июня тестированием по математике начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.
Дополнительная сессия ВНО пройдет с 26 июня по 12 июля.
27 июня состоится тестирование по немецкому языку.
1 июля ВНО по французскому языку.
2 июля - тестирование по испанскому языку.
3 июля пройдет тест по украинскому языку и литературе.
4 июля - тестирование по физике.
5 июля - ВНО по английскому языку.
8 июля - ВНО по истории Украины.
9 июля - тестирование по биологии.
10 июля - ВНО по географии.
11 июля - ВНО по химии.
Основная сессия внешнего независимого тестирования состоялась с 21 мая по 13 июня.
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