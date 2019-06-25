В Украине проведут дополнительную сессию ВНО, первое тестирование - 26 июня

25 июня, 2019, 17:09

Дополнительная сессия ВНО начнется с тестирования по математике

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что 26 июня тестированием по математике начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 26 июня по 12 июля.

27 июня состоится тестирование по немецкому языку.

1 июля ВНО по французскому языку.

2 июля - тестирование по испанскому языку.

3 июля пройдет тест по украинскому языку и литературе.

4 июля - тестирование по физике.

5 июля - ВНО по английскому языку.

8 июля - ВНО по истории Украины.

9 июля - тестирование по биологии.

10 июля - ВНО по географии.

11 июля - ВНО по химии.

Основная сессия внешнего независимого тестирования состоялась с 21 мая по 13 июня.