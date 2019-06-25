В США жидкости для электронных сигарет обзавелись специальными правилами продажи

25 июня, 2019, 14:32

Спустя почти четыре месяца после объявления о новых изменениях, FDA наконец выпустило "руководство" по продаже ароматизированных жидкостей для электронных сигарет. Интересно, какие изменения будут в США теперь

Жидкости для электронных сигарет в Украине пока еще все вейперы могут купить без проблем, а вот в США вводят очередные ограничения. Но под руководством Скотта Готлиба это будут последние изменения, так как комиссар подал в отставку. Что вводится нового:

Предлагается ввести приоритетность продажи жидкости с разными ароматами – усилить проверку возраста покупателей, которые приобретают жидкость через Интернет или просто в розницу;

Нововведения не будут касаться ароматизаторов со вкусом табака, мяты и ментола – эти жидкости можно будет купить спокойно;

Запрет продажи вейп-продукции в заведениях, куда открыт доступ несовершеннолетним;

Ограничения онлайн-продаж;

Почему одни ароматизаторы будут в свободной продаже, а другие – нет? Потому что другие вкусы привлекают несовершеннолетних и вызывают риск начать курить никотиновые продукты или даже обычные сигареты. Агентство утверждает, что у него есть доказательство того, что ароматизированные вейп-продукты (кроме табака, мяты и ментола) уникально привлекательны для несовершеннолетних и не так важны для взрослых.

Но приведенные исследования являются старыми и ограниченными (включая опрос 2014 года, в котором приняли участие менее 400 учащихся средних школ Коннектикута, США), и агентство проигнорировало прошлогодний национальный опрос почти 70 000 взрослых вейперов, который ясно показывает, что успешные экс-курящие вейперы больше любят фрукты и выпечку. Поэтому онлайн-продажи – как наиболее простой способ купить е-жидкость, должны больше контролироваться как со стороны самих продавцов, так и со стороны государства.

FDA заявляет, что онлайн-продавцы должны использовать "независимые сторонние службы проверки возраста и личности, которые сравнивают информацию о клиентах со сторонними источниками данных". Это те услуги, которые уже используют многие интернет-магазины вейпинга и это то, что может предотвратить незаконную продажу продукции.

В Украине пока никаких ограничений по покупке вейп-товаров нет. Нет также и запрета не продавать электронные сигареты лицам младше 18 лет, хотя большинство вейпшопов придерживаются этого правила и просто отказывают несовершеннолетним в продаже.