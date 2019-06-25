В Киеве пикетируют посольства стран ЕС из-за возвращения России в ПАСЕ
25 июня, 2019, 19:29
Активисты в Киеве пикетируют посольства Австрии, Германии, Норвегии, Италии и других стран в знак протеста против поддержки депутатами этих стран решения о возвращении представителей РФ в ПАСЕ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Активисты держат плакаты и скандируют: "Нет реваншу!", "Нет России в ПАСЕ!".
После пикетирования австрийского посольства активисты посетят посольство Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов и Офис Совета Европы.
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