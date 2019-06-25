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Espreso.tvОбществоВ Киеве планируют забрасывать "деньгами" посольства стран, которые голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ

В Киеве планируют забрасывать "деньгами" посольства стран, которые голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ

В столице в 18:00 планируют собираться возле посольства Австрии в Украине (ул. Ивана Франко 33), чтобы выступить против решения о возврате российской делегации в ПАСЕ

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook .

Маршрут планирует быть следующим: Посольство Австрии Посольство Германии Посольство Армении, Посольство Норвегии Посольство Италии, Посольство Словакии Посольство Франции, Посольство Финляндии Посольство Нидерландов Офис Совета Европы.

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Организаторы призывают брать с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически обвиняют каждое посольство.

Напомним, Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.

  • ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

 

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