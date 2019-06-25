В Киеве планируют забрасывать "деньгами" посольства стран, которые голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ
25 июня, 2019, 14:29
В столице в 18:00 планируют собираться возле посольства Австрии в Украине (ул. Ивана Франко 33), чтобы выступить против решения о возврате российской делегации в ПАСЕ
Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook .
Маршрут планирует быть следующим: Посольство Австрии Посольство Германии Посольство Армении, Посольство Норвегии Посольство Италии, Посольство Словакии Посольство Франции, Посольство Финляндии Посольство Нидерландов Офис Совета Европы.
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Организаторы призывают брать с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически обвиняют каждое посольство.
Напомним, Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
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