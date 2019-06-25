В Киеве Nissan Qashqai раздробил на куски электроопору, а мусоровоз задел провода на дороге

25 июня, 2019, 07:55

В Днепровском районе Киева на проспекте Шухевича произошло ДТП с участием Nissan Qashqai

Как удалось узнать Вартовим. Еспресо , водитель по непонятным причинам зацепил бордюрный камень, после чего авто стало неуправляемым, его начало крутить и в конце концов он врезался в электроопору. Удар был такой силы, что столб раздробило на части и повергло.

Как следствие, все провода оказались на проезжей части, где в это время двигался мусоровоз, который их и зацепил. В результате ДТП проспект остался без электроэнергии. Полиция полностью перекрыла движение от улицы Оноре де Бальзака до улицы Перова. Движение общественного электротранспорта было остановлено.

Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали трех человек, находившихся в салоне виновника происшествия. Очевидцы ДТП утверждают, что водитель был с признаками алкогольного опьянения.

Отметим также, что Nissan двигался по полосе общественного транспорта. На месте происшествия кроме полиции и СОГ работали также работники аварийной контактной сети.