В Черкасской области в кафе отравились 12 человек, из них трое - дети

25 июня, 2019, 15:34

Пострадавших госпитализировали с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести

Об этом сообщили в управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

12 человек, из них 3 ребенка с предварительным диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести" были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральную районную больницу.

Зарегистрировано групповое заболевание с признаками острой кишечной инфекции в быту жителей села Бузовка Жашковского района.

22 июня пострадавшие праздновали день рождения в кафе "Центральное" поселка Бузовка. Всего там было 35 посетителей.

Кафе сейчас проверяют и берут пробы питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

"В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В частности, заведение не зарегистрировано как мощность оператора рынка, нет необходимых производственных помещений, отсутствуют условия для соблюдения технологии приготовления и хранения готовых блюд, мытья столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, дезинфицирующие средства, объект не подключен к сетям водоснабжения и канализации, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, холодильного и технологического оборудования, инвентаря, не пройдены профилактические медицинские осмотры, гигиеническое обучение персоналом, отсутствуют сопроводительные документы на сырье, пищевые продукты и др.", - отмечается в сообщении.

Госпотребслужба Жашковского района временно приостановила работу заведения до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки.

Сообщается, что комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.