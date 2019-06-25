//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черкасской области в кафе отравились 12 человек, из них трое - дети

В Черкасской области в кафе отравились 12 человек, из них трое - дети

Пострадавших госпитализировали с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести

Об этом сообщили в управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

12 человек, из них 3 ребенка с предварительным диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести" были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральную районную больницу.

Зарегистрировано групповое заболевание с признаками острой кишечной инфекции в быту жителей села Бузовка Жашковского района.

22 июня пострадавшие праздновали день рождения в кафе "Центральное" поселка Бузовка. Всего там было 35 посетителей.

Кафе сейчас проверяют и берут пробы питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

"В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В частности, заведение не зарегистрировано как мощность оператора рынка, нет необходимых производственных помещений, отсутствуют условия для соблюдения технологии приготовления и хранения готовых блюд, мытья столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, дезинфицирующие средства, объект не подключен к сетям водоснабжения и канализации, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, холодильного и технологического оборудования, инвентаря, не пройдены профилактические медицинские осмотры, гигиеническое обучение персоналом, отсутствуют сопроводительные документы на сырье, пищевые продукты и др.", - отмечается в сообщении.

Госпотребслужба Жашковского района временно приостановила работу заведения до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки.

Сообщается, что комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать