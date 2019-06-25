В Черкасской области в кафе отравились 12 человек, из них трое - дети
Об этом сообщили в управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.
12 человек, из них 3 ребенка с предварительным диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести" были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральную районную больницу.
Зарегистрировано групповое заболевание с признаками острой кишечной инфекции в быту жителей села Бузовка Жашковского района.
22 июня пострадавшие праздновали день рождения в кафе "Центральное" поселка Бузовка. Всего там было 35 посетителей.
Кафе сейчас проверяют и берут пробы питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.
"В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В частности, заведение не зарегистрировано как мощность оператора рынка, нет необходимых производственных помещений, отсутствуют условия для соблюдения технологии приготовления и хранения готовых блюд, мытья столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, дезинфицирующие средства, объект не подключен к сетям водоснабжения и канализации, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, холодильного и технологического оборудования, инвентаря, не пройдены профилактические медицинские осмотры, гигиеническое обучение персоналом, отсутствуют сопроводительные документы на сырье, пищевые продукты и др.", - отмечается в сообщении.
Госпотребслужба Жашковского района временно приостановила работу заведения до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки.
Сообщается, что комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.
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