В АП не будут расследовать сходство речей Зеленского и Порошенко

25 июня, 2019, 12:20

В АП ответили на упрек относительно "откровенного плагиата" во время выступления в Брюсселе Владимира Зеленского

Об этом Администрация президента сообщила в ответе на запрос "Украинских новостей".

"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления президента Украины, было принято решение об отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом ", - сказано в документе.



В АП добавили, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, которую полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский .