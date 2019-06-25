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Espreso.tvОбществоВ АП не будут расследовать сходство речей Зеленского и Порошенко

В АП не будут расследовать сходство речей Зеленского и Порошенко


фото: www.unian.ua
В АП ответили на упрек относительно "откровенного плагиата" во время выступления в Брюсселе Владимира Зеленского

Об этом Администрация президента сообщила в ответе на запрос "Украинских новостей".

"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления президента Украины, было принято решение об отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом ", - сказано в документе.


В АП добавили, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, которую полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский .

  • Напомним, 5 июня пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате и заявил, что тот украл часть речи экс-главы государства.
  • Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Зеленского и Порошенко.
  • 6 июня министр иностранных дел Павел Климкин отнесся к сходству речей Зеленского и Порошенко с юмором и иронией.
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