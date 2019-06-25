//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУже не +37: в среду будет комфортнее температура, - синоптик

Уже не +37: в среду будет комфортнее температура, - синоптик

В Украине в среду, 26 июня, будет сухо, ясно, солнечно - погоду будет определять антициклон (мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает)

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что температура воздуха будет комфортной, чем на западе Европы.

Днем ожидается + 25 + 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до + 30 + 34 градусов.

В Киеве среда будет солнечной, с небольшими красивыми белыми облаками, с максимальной температурой воздуха + 27 + 29 градусов.

Также сообщается, что в четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди.

Синоптик спрогнозировала, что распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до + 18 + 23 градусов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

25 июня, 2019 вторник

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать