Уже не +37: в среду будет комфортнее температура, - синоптик

25 июня, 2019, 12:11

В Украине в среду, 26 июня, будет сухо, ясно, солнечно - погоду будет определять антициклон (мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает)

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что температура воздуха будет комфортной, чем на западе Европы.

Днем ожидается + 25 + 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до + 30 + 34 градусов.

В Киеве среда будет солнечной, с небольшими красивыми белыми облаками, с максимальной температурой воздуха + 27 + 29 градусов.

Также сообщается, что в четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди.

Синоптик спрогнозировала, что распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до + 18 + 23 градусов.