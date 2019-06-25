Укрзализныця собирается выпустить евробонды

25 июня, 2019, 11:22

АО "Укрзализныця" 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения 3-5 лет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Мандаты на переговоры украинский железнодорожный оператор выдал JP Morgan и инвесткомпании Dragon Capital.

Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B- (EXP)" запланированных облигаций Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци", который является составной кредита, с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 годах.

"Новый выпуск облигаций запланирован на конец июня - начало июля 2019 года, когда Fitch ожидает присвоения финального рейтинга облигациям", - отмечается в сообщении.

Известно, что бумаги будут выпущены исключительно с целью финансирования кредита от Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци".

Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе обычной деятельности.

Выплаты по облигациям связаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Укрзализныци".