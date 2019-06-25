Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда ко Дню Конституции
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.
Поезд № 237 Киев - Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.
Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сочетании Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.
Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.
Напомним, что по случаю Дня Конституции украинцы будут отдыхать 3 дня подряд.
В Украине День Конституции отмечают 28 июня.
Поскольку этот праздник приходится на пятницу, украинцы будут иметь три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.
27 июня работодателям рекомендуют сделать сокращенный рабочий день.
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