Украинский тяжеловес станет спарринг-партнером россиянина Поветкина

25 июня, 2019, 12:24

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отправился в тренировочный лагерь россиянина Александра Поветкина, где станет его спарринг-партнером

Об этом сообщил менеджер украинца Максим Михайлев, передает luckypunch.net.

Ранее российский тяжеловес должен был провести бой в Саудовской Аравии, однако промоутер Эдди Хирн опроверг эту информацию. Британский функционер сообщил, что Поветкин дебютирует в США, где выступит в андеркарте поединка Мориса Хукера и Хосе Карлоса Рамиреса.

Следующий соперник Александра Поветкина пока неизвестен.