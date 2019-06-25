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Espreso.tvСпортУкраинский тяжеловес станет спарринг-партнером россиянина Поветкина

Украинский тяжеловес станет спарринг-партнером россиянина Поветкина


фото: facebook
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отправился в тренировочный лагерь россиянина Александра Поветкина, где станет его спарринг-партнером

Об этом сообщил менеджер украинца Максим Михайлев, передает luckypunch.net.

Ранее российский тяжеловес должен был провести бой в Саудовской Аравии, однако промоутер Эдди Хирн опроверг эту информацию. Британский функционер сообщил, что Поветкин дебютирует в США, где выступит в андеркарте поединка Мориса Хукера и Хосе Карлоса Рамиреса.

Следующий соперник Александра Поветкина пока неизвестен.

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