Украинский тяжеловес станет спарринг-партнером россиянина Поветкина
25 июня, 2019, 12:24
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отправился в тренировочный лагерь россиянина Александра Поветкина, где станет его спарринг-партнером
Об этом сообщил менеджер украинца Максим Михайлев, передает luckypunch.net.
Ранее российский тяжеловес должен был провести бой в Саудовской Аравии, однако промоутер Эдди Хирн опроверг эту информацию. Британский функционер сообщил, что Поветкин дебютирует в США, где выступит в андеркарте поединка Мориса Хукера и Хосе Карлоса Рамиреса.
Следующий соперник Александра Поветкина пока неизвестен.
- 23 июня стало известно, что украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко победил техническим нокаутом россиянина Дениса Бахтова и отстоял титул WBF International.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна