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Espreso.tvОбществоТрамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на саммите G20

Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на саммите G20

Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор считает, что это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос украинских политзаключенных

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам временно поверенного в делах США Уильяма Тейлора, глава США поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.

"Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным", - заявил Тейлор.

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