Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на саммите G20
25 июня, 2019, 20:58
Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор считает, что это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос украинских политзаключенных
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам временно поверенного в делах США Уильяма Тейлора, глава США поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.
"Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным", - заявил Тейлор.
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