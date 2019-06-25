Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на саммите G20

25 июня, 2019, 20:58

Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор считает, что это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос украинских политзаключенных

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам временно поверенного в делах США Уильяма Тейлора, глава США поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.

"Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным", - заявил Тейлор.