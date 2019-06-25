Ступень ракеты SpaceX промахнулась мимо платформы и взорвалась. Видео
Об этом сообщает ЛИГА .
Отмечается, что в результате этого маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки.
Ранее глава компании SpaceX Илон Маск отмечал, что из-за сложности миссии будет трудно посадить центральный ускоритель на платформу в океане
Дрон-платформа была в 1245 км от места запуска: это рекордное расстояние для морской посадки SpaceX.
Также сообщается, что этот инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: вывод спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.
Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.- Nick Stewart (@ NStewCBS2) 25 июня 2019 г.
Main # STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8
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