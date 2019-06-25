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Espreso.tvОбществоСтупень ракеты SpaceX промахнулась мимо платформы и взорвалась. Видео

Ступень ракеты SpaceX промахнулась мимо платформы и взорвалась. Видео

Автоматика не смогла мягко посадить центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy на платформу в Атлантическом океане

Об этом сообщает ЛИГА .

Отмечается, что в результате этого маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск отмечал, что из-за сложности миссии будет трудно посадить центральный ускоритель на платформу в океане

Дрон-платформа была в 1245 км от места запуска: это рекордное расстояние для морской посадки SpaceX.

Также сообщается, что этот инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: вывод спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.

 

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