Старый терминал львовского аэропорта принял первый рейс после 7 лет перерыва
Об этом сообщает пресс-служба Львовского аэропорта.
Отмечено, что первый рейс после возобновления работы терминала выполнила авиакомпания "Мотор Сич" на самолете Ан-24, который доставил из Киева во Львов 33 пассажира.
"Теперь терминал 1 аэропорта будет принимать рейсы ежедневно, кроме воскресенья.
Вылет из Киева в рабочие дни в 9:55, а в субботу - в 11:00. Прибытие во Львов в 11:15 и 12:00 соответственно ", - говорится в сообщении.
Рейсы будут обслуживаться только на прилет. Кроме этого, старый терминал сейчас используется для обслуживания специальных и ВИП-рейсов.
Также будет задействован для чартерных перевозок, работа с которыми начнется через две-три недели ", - говорится в сообщении.
Напомним, старый терминал перестал принимать внутренние рейсы в 2012 году, когда открыли новый терминал "А".
Ранее стало известно, что решение об использовании помещения старого терминала было принято в связи с перегрузкой зоны прибытия нового терминала в период пикового пассажиропотока, который в летний сезон длится практически каждый день с 11 до 17 часов.
"Сейчас в новом терминале "А" есть только две ленты для выдачи багажа: по одной для международных и внутренних рейсов. Таким образом, переместив часть пассажиропотока в старый терминал, удастся использовать обе из них для обслуживания международного сообщения", - отметили в аэропорту.
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