Старый терминал львовского аэропорта принял первый рейс после 7 лет перерыва

25 июня, 2019, 15:31

После многолетнего перерыва старый терминал аэропорта "Львов" возобновил регулярную работу и принял первый рейс

Об этом сообщает пресс-служба Львовского аэропорта.

Отмечено, что первый рейс после возобновления работы терминала выполнила авиакомпания "Мотор Сич" на самолете Ан-24, который доставил из Киева во Львов 33 пассажира.

"Теперь терминал 1 аэропорта будет принимать рейсы ежедневно, кроме воскресенья.

Вылет из Киева в рабочие дни в 9:55, а в субботу - в 11:00. Прибытие во Львов в 11:15 и 12:00 соответственно ", - говорится в сообщении.

Рейсы будут обслуживаться только на прилет. Кроме этого, старый терминал сейчас используется для обслуживания специальных и ВИП-рейсов.

Также будет задействован для чартерных перевозок, работа с которыми начнется через две-три недели ", - говорится в сообщении.

Напомним, старый терминал перестал принимать внутренние рейсы в 2012 году, когда открыли новый терминал "А".

Ранее стало известно, что решение об использовании помещения старого терминала было принято в связи с перегрузкой зоны прибытия нового терминала в период пикового пассажиропотока, который в летний сезон длится практически каждый день с 11 до 17 часов.

"Сейчас в новом терминале "А" есть только две ленты для выдачи багажа: по одной для международных и внутренних рейсов. Таким образом, переместив часть пассажиропотока в старый терминал, удастся использовать обе из них для обслуживания международного сообщения", - отметили в аэропорту.