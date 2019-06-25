Сорос и часть американских миллиардеров предлагают ввести в США налог на богатство
Оно было опубликовано 24 июня на платформе Medium.
Среди подписантов инвестор Джордж Сорос, основатель Facebook Крис Хьюз, наследница киноимперии Disney Эбигейл Дисней, дочь вице-главы Berkshire Hathaway Чарли Мангера Молли Мангер и другие. "Мы пишем, чтобы призвать всех кандидатов в президенты, республиканцев и демократов, поддержать умеренный налог на богатство одной десятой 1% самых богатых американцев - нас", - говорится в письме.
Подчеркивается, что несколько кандидатов в президенты, в том числе сенатор Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич, члены Палаты представителей Конгресса США Бето О'Рурк и Тим Райан, уже поддерживают эту идею.
"Первое конкретное предложение кандидата, представленное сенатором Уоррен, даст миллионам семей больше шансов на американскую мечту, облагая налогом только 75 тыс. самых богатых семей в стране. Предложение простое: ввести налог в размере 2 цента с доллара на активы более $ 50 млн и дополнительный налог в размере 1 цент с доллара на активы более $ 1 млрд. Если у вас $ 49,9 млн, или меньше, вы не платите налог. Предполагается, что за десять лет налоговые поступления составят около $ 3 трлн ", - говорится в письме.
Отмечается, что эти деньги можно тратить на инвестиции в инновации в сфере чистой энергетики для смягчения последствий изменения климата, универсальный уход за детьми, списание долгов по студенческим займам, модернизацию инфраструктуры, налоговые льготы для семей с низкими доходами, решение в сфере здравоохранения.
- Напомним, британская газета Financial Times назвала бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса человеком года .
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