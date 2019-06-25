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Espreso.tvОбществоРоссияне в неизвестном направлении перетянули захваченные украинские суда

Россияне в неизвестном направлении перетянули захваченные украинские суда

Украинские военные катера "Никополь", Бердянск ", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" .

Отмечается, что украинские корабли переместили в неизвестном направлении.

По состоянию на утро вторника, 25 июня, все три судна отсутствуют.

Также сообщается, что в пресс-службе пограничного управления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Украинские военные корабли под маскировочной сеткой в Керчи, февраль 2019

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