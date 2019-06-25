Россияне в неизвестном направлении перетянули захваченные украинские суда

25 июня, 2019, 15:02

Украинские военные катера "Никополь", Бердянск ", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы