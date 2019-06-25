Россияне в неизвестном направлении перетянули захваченные украинские суда
25 июня, 2019, 15:02
Украинские военные катера "Никополь", Бердянск ", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" .
Отмечается, что украинские корабли переместили в неизвестном направлении.
По состоянию на утро вторника, 25 июня, все три судна отсутствуют.
Также сообщается, что в пресс-службе пограничного управления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.
Украинские военные корабли под маскировочной сеткой в Керчи, февраль 2019
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