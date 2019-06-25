Результаты аукционов ОВГЗ: Минфин привлек 7,5 млрд грн
25 июня, 2019, 19:03
Министерство финансов привлекло 7,5 млрд грн, включая 4,4 млрд грн по долгосрочным облигациям внутреннего государственного займа со сроком обращения 6 лет
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что ставка составила 15,85% годовых.
14 июня Национальный банк Украины разрешил банкам предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего государственного займа.
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