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Espreso.tvЭкономикаРезультаты аукционов ОВГЗ: Минфин привлек 7,5 млрд грн

Результаты аукционов ОВГЗ: Минфин привлек 7,5 млрд грн

Министерство финансов привлекло 7,5 млрд грн, включая 4,4 млрд грн по долгосрочным облигациям внутреннего государственного займа со сроком обращения 6 лет

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что ставка составила 15,85% годовых.

14 июня Национальный банк Украины разрешил банкам предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего государственного займа.

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