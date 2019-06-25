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Espreso.tvОбществоРемонт киевской станции метро "Святошин" будет стоить 240 млн грн

Ремонт киевской станции метро "Святошин" будет стоить 240 млн грн

Стоимость ремонта станции метро "Святошин" повысили до 240 млн гривен. Хотя в первой версии сметы стоимость работ составила 159, 5 млн гривен

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Согласно тексту распоряжения "О переутверждения рабочего проекта" Капитальный ремонт станции "Святошин" Святошинско-Броварской линии метрополитена "(корректировка проекта)" от 14 июня 2019 года, полная стоимость капитального ремонта составит 239, 3 млн гривен. Стоимость строительных работ составит 144, 4 млн гривен, закупка нового оборудования - 46,8 млн гривен, и еще 48 млн грн займут "другие расходы".

В дополнение, в тексте отмечается, что на 1 января 2019 общая стоимость работ оценивалась в 159, 5 млн гривен, из них строительные работы - 83 млн гривен, оборудование - 44,8 млн гривен, другие расходы - 31,7 млн гривен .
Поэтому, согласно данным КГГА, в бюджет проекта добавили 79,8 млн гривен. По состоянию на 1 января 2019 года уже было потрачено 110 млн гривен.

  • Напоминаем, ремонтные работы на станции метро "Святошин" начались 24 февраля 2018 года.

 

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