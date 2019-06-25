Ремонт киевской станции метро "Святошин" будет стоить 240 млн грн

25 июня, 2019, 14:56

Стоимость ремонта станции метро "Святошин" повысили до 240 млн гривен. Хотя в первой версии сметы стоимость работ составила 159, 5 млн гривен

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Согласно тексту распоряжения "О переутверждения рабочего проекта" Капитальный ремонт станции "Святошин" Святошинско-Броварской линии метрополитена "(корректировка проекта)" от 14 июня 2019 года, полная стоимость капитального ремонта составит 239, 3 млн гривен. Стоимость строительных работ составит 144, 4 млн гривен, закупка нового оборудования - 46,8 млн гривен, и еще 48 млн грн займут "другие расходы".

В дополнение, в тексте отмечается, что на 1 января 2019 общая стоимость работ оценивалась в 159, 5 млн гривен, из них строительные работы - 83 млн гривен, оборудование - 44,8 млн гривен, другие расходы - 31,7 млн гривен .

Поэтому, согласно данным КГГА, в бюджет проекта добавили 79,8 млн гривен. По состоянию на 1 января 2019 года уже было потрачено 110 млн гривен.