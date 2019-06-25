Ремонт дома принца Гарри и Меган Маркл обошелся бюджету страны в $ 3 млн
Об этом свидетельствуют отчеты королевской семьи, передает BBC .
Имение Фрогмор в Виндзоре создали как единое имущество в составе пяти отдельных домов специально для принца Гарри и Меган.
Здание 19-го века предоставила супругам королева, оплатив его ремонт за счет Суверенного фонда.
В доме заменили деревянные перекрытия, а также обновили систему отопления, отремонтировали электрическую подстанцию и установили газовые водопроводные коммуникации.
Реконструкция продолжалась около полугода, хотя некоторые элементы до сих пор не завершили, например, дома еще не покрасили.
Пара, которая переехала из Кенсингтонского дворца в апреле перед рождением сына Арчи, заплатила только за арматуру.
Финансирование королевской семьи происходит через Суверенный фонд который формируется из части доходов от королевской недвижимости.
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