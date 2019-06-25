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Espreso.tvОбществоРемонт дома принца Гарри и Меган Маркл обошелся бюджету страны в $ 3 млн

Ремонт дома принца Гарри и Меган Маркл обошелся бюджету страны в $ 3 млн

Дом, в котором живут герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, отремонтировали за 2,4 млн фунтов (более $ 3 млн) из денег налогоплательщиков

Об этом свидетельствуют отчеты королевской семьи, передает BBC .

Имение Фрогмор в Виндзоре создали как единое имущество в составе пяти отдельных домов специально для принца Гарри и Меган.

Здание 19-го века предоставила супругам королева, оплатив его ремонт за счет Суверенного фонда.

В доме заменили деревянные перекрытия, а также обновили систему отопления, отремонтировали электрическую подстанцию и установили газовые водопроводные коммуникации.

Реконструкция продолжалась около полугода, хотя некоторые элементы до сих пор не завершили, например, дома еще не покрасили.

Пара, которая переехала из Кенсингтонского дворца в апреле перед рождением сына Арчи, заплатила только за арматуру.

Финансирование королевской семьи происходит через Суверенный фонд который формируется из части доходов от королевской недвижимости.

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