"Зеленый" тариф для домашних солнечных панелей на земле отменят с 2020 года, - НКРЕКП

25 июня, 2019, 10:58

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), не будет устанавливать "зеленый" тариф для новых домашних солнечных электростанций (СЭС), панели которых расположены не на крышах домов, с 1 января 2020 года

Соответствующее постановление, которое должно привести нормативную базу по выплате "зеленых" тарифов в соответствие с принятым Радой закона, НКРЕКП собирается принять 27 июня, передает пресс-служба комиссии.

Так, в проекте постановления планируется прекратить предоставлять "зеленый" тариф домашним СЭС и ветроэлектростанции мощностью до 30 киловатт с 1 января 2020 года.

В то же время те домашние СЭС, которые уже получили "зеленый" тариф, его избавляться не будут.

То есть, они и дальше смогут продавать свою лишнюю электроэнергию в систему, получая за это повышенный тариф.

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