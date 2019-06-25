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Espreso.tvОбщество"Зеленый" тариф для домашних солнечных панелей на земле отменят с 2020 года, - НКРЕКП

"Зеленый" тариф для домашних солнечных панелей на земле отменят с 2020 года, - НКРЕКП

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), не будет устанавливать "зеленый" тариф для новых домашних солнечных электростанций (СЭС), панели которых расположены не на крышах домов, с 1 января 2020 года

Соответствующее постановление, которое должно привести нормативную базу по выплате "зеленых" тарифов в соответствие с принятым Радой закона, НКРЕКП собирается принять 27 июня, передает пресс-служба комиссии.

Так, в проекте постановления планируется прекратить предоставлять "зеленый" тариф домашним СЭС и ветроэлектростанции мощностью до 30 киловатт с 1 января 2020 года.

В то же время те домашние СЭС, которые уже получили "зеленый" тариф, его избавляться не будут.

То есть, они и дальше смогут продавать свою лишнюю электроэнергию в систему, получая за это повышенный тариф.

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  • Напомним, закон о "зеленых" аукционах для инвесторов в возобновляемые источники энергии парламент принял 25 апреля .
  • Документ предусматривает введение аукционов с 2020 года и обязательную в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).
  • Впрочем также закон предусматривает, что домашние солнечные электростанции (СЭС) на земле мощностью до 30 кВт не могут претендовать на возврат средств по "зеленому" тарифу.
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