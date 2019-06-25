"Встанем и уйдем": делегация РФ пугает сессию ПАСЕ бойкотом в случае применения хоть одной из "малейших санкций"
Об этом глава российской делегации Петр Толстой сказал "Интерфакс-Украина".
Сейчас ПАСЕ, согласно регламенту, не может лишить российскую делегацию права голоса, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи - так называемые "большие санкции".
Но в ПАСЕ остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию - так называемые "малые санкции".
Источники "Интерфакса" также отмечают, что ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначены докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в других организациях
Отвечая на вопрос о том, что будет делать российская делегация, если хотя бы одно из этих малых ограничений будет в докладах об обжаловании полномочий делегаций, Толстой заявил: "Встанем и уйдем".
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