"Встанем и уйдем": делегация РФ пугает сессию ПАСЕ бойкотом в случае применения хоть одной из "малейших санкций"

25 июня, 2019, 17:36

Российская делегация покинет сессию ПАСЕ, если в докладах об обжаловании полномочий в Парламентской ассамблее будет хоть малейшее ограничение

Об этом глава российской делегации Петр Толстой сказал "Интерфакс-Украина".

Сейчас ПАСЕ, согласно регламенту, не может лишить российскую делегацию права голоса, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи - так называемые "большие санкции".

Но в ПАСЕ остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию - так называемые "малые санкции".

Источники "Интерфакса" также отмечают, что ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначены докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в других организациях

Отвечая на вопрос о том, что будет делать российская делегация, если хотя бы одно из этих малых ограничений будет в докладах об обжаловании полномочий делегаций, Толстой заявил: "Встанем и уйдем".