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Espreso.tvОбщество"Впечатляющий и неистовый": автор "Игры престолов" Джордж Мартин прокомментировал сериал "Чернобыль"

"Впечатляющий и неистовый": автор "Игры престолов" Джордж Мартин прокомментировал сериал "Чернобыль"

Писатель, автор серии романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин поделился впечатлениями от нового сериала НВО "Чернобыль"

Об этом Джордж Мартин написал в Twitter.

"Посмотрел "Чернобыль" от НВО. Ужасающе, поразительно, неистово. Если он не получит "Эмми", в Голливуде нет справедливости", - написал автор романов, которые легли в основу сериала "Игра престолов".

Он также отметил талантливую игру актера, исполнившего роль физика Валерия Легасова.

"Особый привет Джареду Харрису за его невероятную игру", - написал Джордж Мартин.

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В американо-британском сериале "Чернобыль" производства канала HBO речь идет о событиях 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Режиссером драмы стал швед Йохан Ренко ( "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие"), сценарии ко всем эпизодам написал Крейг Мезин. Главные роли в картине исполнили Стеллан Скарсгард ( "Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ( "Теория всего", "Эквилибриум"), Джаред Харрис ( "Союзники", "Корона") и Джесси Бакли ( "Табу "," Зверь ").

Снимали фильм на Игналинской АЭС в Литве, часть съемок прошла в Киеве. Премьера сериала состоялась на HBO 6 мая 2019 года. Он состоит из пяти эпизодов.

 

 
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