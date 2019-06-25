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Espreso.tvОбщество"Украинская нация не поддается гипнозу", - Николай Княжицкий

"Украинская нация не поддается гипнозу", - Николай Княжицкий

Возвращение в Украину приспешников Януковича, наступление на украинскую церковь и язык и возвращение России в ПАСЕ - это признаки реванша пророссийских сил и угроза для фундамента украинской государственности, построенного после Майдана

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во Львове во время встречи членов команды "ЕС" с писателями и интеллектуалами.

Народный депутат, который баллотируется от партии "ЕС" в г. Львов по 116 округу Николай Княжицкий - инициатор и соавтор закона о языке, сообщил присутствующим: "В момент, когда гибридная деятельность врагов независимости Украины достигает невиданных масштабов, наша задача - защитить проевропейские достижения. Не все украинцы поддаются гипнозу. Верю, что в следующий парламент зайдут сильные и трезвомыслящие политики, которые не допустят осуществить ревизию, русификацию и дальнейшие шаги, которые должны ввести Украину в орбиту влияния РФ ".

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Комментируя снятие санкций с России в ПАСЕ, Петр Порошенко констатировал, что сдача национальных интересов Украины в дипломатической сфере после пяти лет успешной борьбы - это красная линия, после которой Украина оказывается один на один с агрессором. - "ЕС будет парламентским спецназом, который помешает антиукраинским силам в Верховной Раде толкнуть Украину в объятия Москвы", - сказал он.

 

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