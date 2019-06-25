"Работать не вариант": Instagram-пара просит подписчиков скинуться на их путешествие 10 тыс. евро
Об этом пишет Ain.ua .
С этой целью они запустили краудфандингову кампанию в € 10 000.
Супружеская пара - Елена Енгельхант и Каталин Онк запостила обращение к фолловеров, в котором описана их "путешествие мечты" на велосипедах в Африку.
We are back together. After 7 months of long distance, we will now be taking life on side by side . So excited! 2 weeks around Nepal and then Europe. Once we get back, we will start making ANOTHER BEAUTIFUL DAY shirts again while preparing for our next big adventure .
"Мы могли бы рассказать вам о том, как идти за своей мечтой, как выходить из зоны комфорта, о том, какие прекрасные путешествия. Но лучше мы вам покажем", - пояснила пара.
Собранные деньги они пообещали потратить на снаряжение, билеты, еду, жилье и интернет.
Читатели отреагировали не совсем так, как ожидали авторы аккаунта. Комментаторы оставляли записи сообщения в стиле "Как не стыдно" и "Почему бы вам не пойти работать?».
Возмущение добавила и информация о том, что сейчас путешествия пары спонсирует мать мужа, занята на двух работах.
"Если они таки соберут денег на свое путешествие, я потеряю веру в человечество", - пишет один из комментаторов.
Обвинение фолловеров пара комментирует так:
"Кто-то говорит нам, что нужно пойти на работу, как всем вокруг, и прекратить выпрашивать деньги. Но когда у вас такое влияние на жизнь других людей, как у нас, работа - это не вариант ... Мы могли бы пойти в модели и быстро заработать, но не хотим рекламировать потребительский образ жизни. Нормальная работа на этом этапе была бы для нас губительной ", - пояснила пара.
Пока их поддержало 27 человек на общую сумму в € 657.
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