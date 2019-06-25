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Espreso.tvОбщество"Работать не вариант": Instagram-пара просит подписчиков скинуться на их путешествие 10 тыс. евро

"Работать не вариант": Instagram-пара просит подписчиков скинуться на их путешествие 10 тыс. евро

Пара из Германии, которая ведет популярный Instagram канал Another Beautiful Day о своей жизни и путешествиях, обратилась к 47 тыс. своих подписчиков с просьбой собрать денег на поездку в Африку

Об этом пишет Ain.ua .

С этой целью они запустили краудфандингову кампанию в € 10 000.

Супружеская пара - Елена Енгельхант и Каталин Онк запостила обращение к фолловеров, в котором описана их "путешествие мечты" на велосипедах в Африку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We are back together. After 7 months of long distance, we will now be taking life on side by side . So excited! 2 weeks around Nepal and then Europe. Once we get back, we will start making ANOTHER BEAUTIFUL DAY shirts again while preparing for our next big adventure .

Сообщение, распространенный CAT AND ELENA (@another_beautiful_day_official)

"Мы могли бы рассказать вам о том, как идти за своей мечтой, как выходить из зоны комфорта, о том, какие прекрасные путешествия. Но лучше мы вам покажем", - пояснила пара.

Собранные деньги они пообещали потратить на снаряжение, билеты, еду, жилье и интернет.

Читатели отреагировали не совсем так, как ожидали авторы аккаунта. Комментаторы оставляли записи сообщения в стиле "Как не стыдно" и "Почему бы вам не пойти работать?».

Возмущение добавила и информация о том, что сейчас путешествия пары спонсирует мать мужа, занята на двух работах.


"Если они таки соберут денег на свое путешествие, я потеряю веру в человечество", - пишет один из комментаторов.
Обвинение фолловеров пара комментирует так:

"Кто-то говорит нам, что нужно пойти на работу, как всем вокруг, и прекратить выпрашивать деньги. Но когда у вас такое влияние на жизнь других людей, как у нас, работа - это не вариант ... Мы могли бы пойти в модели и быстро заработать, но не хотим рекламировать потребительский образ жизни. Нормальная работа на этом этапе была бы для нас губительной ", - пояснила пара.

Пока их поддержало 27 человек на общую сумму в € 657.

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Enjoying every moment with my baby before over 7000 kilometres separate us again. PHOTO @julie_neiss_photography

Сообщение, распространенный CAT AND ELENA (@another_beautiful_day_official)

 

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