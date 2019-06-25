"Надо этого лоха глубже копнут" и "каждое быдло надо учит": Портнов высказался в сторону Арахамии
25 июня, 2019, 12:37
Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов недоволен словам главы Национального инвестиционного совета Давида Арахамии
Об этом он написал в Facebook.
"Только что в эфире ICTV, назначенный на днях Президентом Глава Национального инвестиционного совета Давид Арахамия, почемуто начал озабачиваться тем, что я приехал в страну. Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрирует в политическую обезьяну. А еще раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий ", - написал Портнов.
В то же время в комментариях к этой публикации он написал: "Надо лоха этого глубже копнуть, а то немного не туда курс взял" и "Каждое быдло надо учить".
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