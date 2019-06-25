"Лото-Забава" путешествует по городам Украины с выездным конкурсом "Мани на диване "

25 июня, 2019, 19:22

К своему двадцатилетию "Лото-Забава" впервые в истории украинских лотерей отправилась по городам Украины с выездным интерактивным конкурсом "Мани на диване"

23 июня конкурс прошел в Одессе в Городском саду, на улице Дерибасовская. Туда приехал ведущий Анатолий Гнатюк с развлекательной программой, рядом розыгрышей, призов и особым сюрпризом для гостей.

"Сегодня в Одессе атмосфера была невероятная. Я сказал бы, и не ошибся бы, домашняя атмосфера. Буквально с первой секунды был этот контакт со зрителями, игроками, с жителями Одессы", - сказал Анатолий.

Главной изюминкой стал розыгрыш дополнительных 50 000 гривен среди всех гостей. Кроме этого, среди присутствующих были дополнительно разыграны три сертификата. Победители получили возможность посетить прямой эфир "Лото-Забава" и совершить экскурсию столицей Украины.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." отмечает, что подобные путешествия "Лото-Забава" по городам Украины являются не только возможностью увеличить общее количество победителей, но и еще раз продемонстрировать свою открытость и честность.