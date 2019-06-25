"Квартал" обещает критиковать Зеленского в новой юмористической программе

25 июня, 2019, 18:39

На "1 + 1" стартует новый авторский проект Валерия Жидкова "Де-мократия?"

Об этом сообщается на сайте "Квартала95".

"После смены власти в Украине "Квартал" обещал быть беспристрастным и оставаться верным себе в честном и объективном освещении событий, происходящих в стране. С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в "Квартале" уже спешат выполнить данные обещания" , - отмечается в сообщении.

29 июня, в 20:15 стартует "аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры".

Обещают, что программа Жидкова "будет критиковать нынешнего президента Владимира Зеленского".

"Валерий, автор и ведущий нового проекта, будет анализировать то, что происходит в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий. В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели. Валерий в своем проекте даст долгожданные ответы на вопрос: в чем причина тех или иных поступков политических сил, что руководит политиками и почему получается так, что у нас ничего не получается ", - говорится в сообщении "Квартала".

Как отмечается, проект "Де-мократия?" поднимет вопрос, есть ли у нас вообще демократия - власть народа, в чем она заключается, и есть ли какой-то смысл в этом громком названии.