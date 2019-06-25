"Ганнибал у ворот!", - Маринович предостерегает перед угрозами фатальных изменений в стране

25 июня, 2019, 13:36

Украинский правозащитник, диссидент, вице-ректор УКУ Мирослав Маринович призвал проукраинских политиков к единению, а избирателей - к ответственности, когда страна оказалась в шаге от реванша

В аналитической статье для издания "Збруч" Мирослав Маринович заявил: "В настоящее время одним из самых актуальных лозунгов давнее римское:" Hannibal ante portas! "-" Ганнибал у ворот! ". В нашем же случае враг уже не только у ворот, а и внутри нашего дома. Его голос свободно звучит на многих телеканалах, а его посланцы даже заговорили о "мире как украинской идее. Призываю всех избирателей выбрать в Верховную Раду тех, кто сможет осторожно и без страха стоять на страже, а в случае необходимости - и остановить нападавших ", - предостерег Маринович.

Правозащитник выразил поддержку партии "Европейская солидарность" и политикам, которые представляют ее на выборах - Николай Княжицкий, который баллотируется от партии "ЕС" во Львове по округу №116, а также Андрею Парубию, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимиру Вятровичу и другим представителям "поколения двух революций", ценности которых сформировал личный опыт борьбы за свободу.

В парламенте 9 созыва, по словам вице-ректора УКУ, именно эти политики не дадут осуществить роковые для страны изменения - сдерживать реваншистов, когда те начнут разворачивать свои знамена после выборов:

"В команду Петра Порошенко вошло немало опытных политиков, которым мы и обязаны многими достижениями последних пяти лет. Их опыт очень скоро станет на вес золота, потому что грядут большие вызовы. Как и ранее, Россия испытывает свои" штабные "разработки сначала на Молдове и Грузии, а тогда массированной атакой берется за Украину. События в Кишиневе и Тбилиси уже определили почерк того "письма", который применят и в Киеве: полная дестабилизация государственно политического строя, а тогда, предполагаю, "рука помощи братьям". Поэтому наличие в Верховной Раде людей , которые ориентируются в парламентском механизме и смогут нейтрализовать кремлевские козни, может оказаться спасительной ", - заявил Маринович.

Советский диссидент также призвал политиков национально-демократического лагеря не заниматься этой борьбой - ведь когда драка в лодке грозит перевернуть ее, следует прежде всего удержать лодку, а потом разбираться, кто был прав.