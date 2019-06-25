ПСЖ согласовал трансфер футболиста за 80 млн евро
25 июня, 2019, 09:54
Французский ПСЖ покупает полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича за 80 млн евро
Об этом сообщает издание Blic .
"Лацио" и ПСЖ договорились о трансфере игрока за 80 млн евро. Сам полузащитник сборной Сербии также согласился на переезд во Францию, и теперь осталось лишь согласовать условия личного контракта.
Милинковича-Савича признали лучшим полузащитником Серии А сезона-2018/19. В "Лацио" он перешел в 2015 году (163 матча во всех турнирах, 31 гол), до этого выступал за "Генк" (24, 5) и "Войводина" (16, 4).
- 12 июня стало известно, что французский ПСЖ приблизился к завершению соглашения по трансферу капитана "Аякса" Маттейса Где Лигта, которого хотела приобрести "Барселона".
- 7 июня сообщили, что каталонская "Барселона" может предложить контракт легенде итальянского футбола Джанлуиджи Буффон, которое 30 июня оставит ПСЖ.
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