Правительство собирается повысить пенсии гражданам с большим стажем

25 июня, 2019, 14:24

Кабинет министров примет решение о повышении пенсий части категорий пенсионеров с 1 июля и на постоянной основе

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на рабочем совещании 24 июня, передает пресс-служба КМУ.

По его словам, решение уже финализировали и на следующем заседании правительства "будут завершены все процедурные моменты".

Пенсии собираются повысить тем категориям граждан, у которых большой стаж работы (у женщин - более 30 лет, у мужчин - более 35), но были маленькие зарплаты.

"В Украине таких пенсионеров - около 2,5 млн человек. И теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн ", - сказал премьер.

Гройсман объяснил такое решение ростом экономики.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - сказал он.