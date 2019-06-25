Порошенко представил команду "Европейской солидарности"

25 июня, 2019, 17:26

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В команду Порошенко, в частности, вошли:

Глава Верховной Рады Андрей Парубий;

первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко;

командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский;

певица и телеведущая, общественный деятель София Федина;

экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка;

руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович;

видеблогер, телеведущий, волонтер Андрей Карпов.

Ранее партия "Европейская Солидарность" обнародовала первые 50 имен кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля. Кроме вышеупомянутых персон в список вошли народный депутат Мустафа Джемилев, доброволец-медик Яна Зинкевич, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.