Порошенко представил команду "Европейской солидарности"
25 июня, 2019, 17:26
Пятый президент Украины Петр Порошенко представил команду своей политсилы "Европейская солидарность"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В команду Порошенко, в частности, вошли:
- Глава Верховной Рады Андрей Парубий;
- первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко;
- командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский;
- певица и телеведущая, общественный деятель София Федина;
- экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка;
- руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович;
- видеблогер, телеведущий, волонтер Андрей Карпов.
Ранее партия "Европейская Солидарность" обнародовала первые 50 имен кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля. Кроме вышеупомянутых персон в список вошли народный депутат Мустафа Джемилев, доброволец-медик Яна Зинкевич, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.
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