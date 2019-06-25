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Espreso.tvОбществоПорошенко представил команду "Европейской солидарности"

Порошенко представил команду "Европейской солидарности"

Пятый президент Украины Петр Порошенко представил команду своей политсилы "Европейская солидарность"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В команду Порошенко, в частности, вошли:

  • Глава Верховной Рады Андрей Парубий;
  • первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко;
  • командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский;
  • певица и телеведущая, общественный деятель София Федина;
  • экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка;
  • руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович;
  • видеблогер, телеведущий, волонтер Андрей Карпов.

Ранее партия "Европейская Солидарность" обнародовала первые 50 имен кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля. Кроме вышеупомянутых персон в список вошли народный депутат Мустафа Джемилев, доброволец-медик Яна Зинкевич, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

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