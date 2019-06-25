//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко о возвращении РФ в ПАСЕ: "Первый серьезный дипломатический удар за последние 5 лет"

Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ: "Первый серьезный дипломатический удар за последние 5 лет"

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата Российской делегации, воспринимается как мощный вызов Украине

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в своем Telegram-канале.

"Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - написал он.

Читайте также: Кто голосовал за возвращение РФ в ПАСЕ. Список

Порошенко также сообщил, что задействует свои внешнеполитические связи, "чтобы вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупацию Донбассу не распространился дальше".

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

25 июня, 2019 вторник

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать