Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ: "Первый серьезный дипломатический удар за последние 5 лет"

25 июня, 2019, 09:33

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата Российской делегации, воспринимается как мощный вызов Украине

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в своем Telegram-канале.

"Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - написал он.

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Порошенко также сообщил, что задействует свои внешнеполитические связи, "чтобы вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупацию Донбассу не распространился дальше".

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.