Польский депутат назвал "технической ошибкой" свой голос за возвращение РФ в ПАСЕ

25 июня, 2019, 13:53

Депутат пообещал написать заявление, чтобы исправили ошибку

Об этом собственно Кшиштоф Мецьковськи написал в Twitter.

Мое последнее голосование по повторного приема России в Совет Европы - результат технической ошибки. Почти 200 поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации из Украины. Сегодня, во второй половине дня, я напишу заявление, чтобы исправить ошибку ", - написал польский депутат.

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Отметим, что Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и приостановила работу в ПАСЕ.

Ostatnie moje głosowanie w sprawie ponownego przyjęcia Rosji do Rady Europy jest rezultatem technicznej pomyłki.Blisko dwieście poprawek głosowałem razem z polską delegacją i posłami Ukrainy. Dzisiaj na sesji popołudniowej wygłoszę

oświadczenie prostujące pomyłkę. - KrzysztofMieszkowski (@K_Mieszkowski) 25 июня 2019 г.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.