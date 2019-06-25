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Espreso.tvОбществоПольский депутат назвал "технической ошибкой" свой голос за возвращение РФ в ПАСЕ

Польский депутат назвал "технической ошибкой" свой голос за возвращение РФ в ПАСЕ

Депутат пообещал написать заявление, чтобы исправили ошибку

Об этом собственно Кшиштоф Мецьковськи написал в Twitter.

Мое последнее голосование по повторного приема России в Совет Европы - результат технической ошибки. Почти 200 поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации из Украины. Сегодня, во второй половине дня, я напишу заявление, чтобы исправить ошибку ", - написал польский депутат.

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Отметим, что Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и приостановила работу в ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

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