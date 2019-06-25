Польский депутат назвал "технической ошибкой" свой голос за возвращение РФ в ПАСЕ
Об этом собственно Кшиштоф Мецьковськи написал в Twitter.
Мое последнее голосование по повторного приема России в Совет Европы - результат технической ошибки. Почти 200 поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации из Украины. Сегодня, во второй половине дня, я напишу заявление, чтобы исправить ошибку ", - написал польский депутат.
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Отметим, что Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и приостановила работу в ПАСЕ.
Ostatnie moje głosowanie w sprawie ponownego przyjęcia Rosji do Rady Europy jest rezultatem technicznej pomyłki.Blisko dwieście poprawek głosowałem razem z polską delegacją i posłami Ukrainy. Dzisiaj na sesji popołudniowej wygłoszę- KrzysztofMieszkowski (@K_Mieszkowski) 25 июня 2019 г.
oświadczenie prostujące pomyłkę.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
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