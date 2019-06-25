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Espreso.tvОбществоПодозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского оставили под стражей

Подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского оставили под стражей

Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривал ходатайство адвоката подозреваемого об изменении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.

"Суд предоставил мне возможность выступить и высказать свою позицию по этому делу. Я обратился в суд с просьбой оставить меру пресечения - содержание под стражей, поскольку считаю, что в случае его выхода из-под стражи, подозреваемый может и в дальнейшем совершать общественно опасные преступления. В случае выхода из-под стражи он получит возможность влиять на ход следствия. Я просил суд отказать в удовлетворении ходатайства адвоката ", - отметил он.

Суд принял решение оставить Петровца под стражей.

1 июля Киевский апелляционный суд будет пересматривать решение о содержании под стражей второго подозреваемого.

  • 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня раненный полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер. Подозревают двух патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.
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