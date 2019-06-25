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Espreso.tvОбществоОгрызко рассказал, что Украине следует сделать в ПАСЕ после возвращения делегации РФ

Огрызко рассказал, что Украине следует сделать в ПАСЕ после возвращения делегации РФ

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что после возвращения делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ Украине следует бойкотировать голосование на выборах генерального секретаря Совета Европы

Об этом Огрызко заявил в эфире Еспресо.TV .

"Прежде всего надо прибегнуть к определенным техническим моментам и по меньшей мере не проголосовать на выборах нового главы Совета Европы - генерального секретаря, - потому что, видите, наши западные партнеры боялись, что если не проголосует РФ, то его легитимность будет подорвана. Теперь давайте сделаем это с украинской стороны и посмотрим, каким образом на это будут реагировать наши западные партнеры ", - сказал Огрызко.

По словам Огрызко, главной причиной возвращения РФ в ПАСЕ была не потребность в российских членских взносах, а стремление Совета Европы "дать России шанс исправиться".

"К большому сожалению, верх взяла абсолютно неадекватная позиция, что "мы должны дать России шанс исправиться". Лично для меня это загадка. Я думаю, они прекрасно понимают, что такое Россия - это преступник, убийца, агрессор, страна, которая аннексирует чужую территорию, нарушает права человека, на которых базируется западная система. И вместе с этим они позволяют этому вору быть среди них. Для меня ключевой вопрос - ценностный: понимает ли Европа, что таким образом она подрывает основы собственного существования? Мне это напомнило Мюнхенский заговор, за который человечество затем заплатило ужасную цену", - добавил Огрызко.

Мюнхенское соглашение 1938 рооку - подписанное в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Французской республики Эдуаром Даладье, рейхсканцлером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и премьер-министром Королевства Италия Бенито Муссолини соглашение, которое Судетскую область передавали от Чехословацкой республики Третьему Рейху, а Чехословацкая республика должна была удовлетворить территориальные претензии Польской республики и Королевства Венгрия.

После получения Судет нацистская Германия в конце захватила всю территорию Чехословацкой республики, а дальше высказала претензии на "вольный город" Данциг (Гданьск), заставила Литву отдать Клайпедский край (Мемель) и напала на Польшу, что стало началом Второй Мировой войны.

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