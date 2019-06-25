Нацгвардия разбирается, почему выпускники одного из военных вузов Харькова танцевали под Газманова
25 июня, 2019, 11:47
Нацгвардия проведет служебное расследование по факту использования гвардейцами песни, популяризирует российских военных
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Отмечается, что расследование инициировал командующий Нацгвардии Николай Балан.
Ранее сообщалось, что на вечеринке, устроенной после 4-х лет обучения выпускниками Академии Национальной гвардии в Харькове, раздавался российский пропагандистской музыкальный хит "Офицеры россияне" Олега Газманова, в который молодые лейтенанты танцевали со своими близкими.
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