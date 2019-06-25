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Espreso.tvОбществоНацгвардия разбирается, почему выпускники одного из военных вузов Харькова танцевали под Газманова

Нацгвардия разбирается, почему выпускники одного из военных вузов Харькова танцевали под Газманова

Нацгвардия проведет служебное расследование по факту использования гвардейцами песни, популяризирует российских военных

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Отмечается, что расследование инициировал командующий Нацгвардии Николай Балан.

Ранее сообщалось, что на вечеринке, устроенной после 4-х лет обучения выпускниками Академии Национальной гвардии в Харькове, раздавался российский пропагандистской музыкальный хит "Офицеры россияне" Олега Газманова, в который молодые лейтенанты танцевали со своими близкими.

 

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