Нацгвардия разбирается, почему выпускники одного из военных вузов Харькова танцевали под Газманова

25 июня, 2019, 11:47

Нацгвардия проведет служебное расследование по факту использования гвардейцами песни, популяризирует российских военных

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Отмечается, что расследование инициировал командующий Нацгвардии Николай Балан.

Ранее сообщалось, что на вечеринке, устроенной после 4-х лет обучения выпускниками Академии Национальной гвардии в Харькове, раздавался российский пропагандистской музыкальный хит "Офицеры россияне" Олега Газманова, в который молодые лейтенанты танцевали со своими близкими.