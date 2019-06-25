На Майдан привезли "Железный трон Востока", сваренный из обломков боеприпасов

25 июня, 2019, 18:54

"Демократический Топор" установил в центре Киева необычный арт-объект, чтобы напомнить украинцам, что за спокойствие уплачено кровью

Об этом сообщается в Facebook "Демсокиры".

"Этот трон, созданный по подобию Железного трона из "Игры престолов", сделал волонтер Денис Буштець в зоне АТО в 2016 году. Обломки активной брони танка, части подбитой военной техники, пулеметных лент, снарядов, солдатских фляг - все это составляющие Железного Трона Востока. Все это, а еще ржавчина и боль ", - отмечают в сообщении.

На благотворительном аукционе этот трон был выкуплен запорожским бизнесменом Валерием Прозапасом, и передан в Запорожский областной краеведческий музей. Там он находится в постоянной экспозиции, но в течение нескольких недель простоит на Майдане.

"Мы привезли этот Трон именно сюда, к Лядским воротам, и не случайно. Именно здесь киевляне восемьсот лет назад пытались остановить татаро-монгольское нашествие. Им не удалось, ворота были разбиты, а киевляне отступили в замок наверху, а когда и его стены пали - до Десятинной церкви. А потом ее стены были разбиты, крыша рухнула на головы защитников, и Киев, где было тепло и уютно, был уничтожен вместе с жителями", - отметили в "Демсокире".

Они также объяснили, что это является своеобразным напоминанием, что покой относителен, враг не отступает.