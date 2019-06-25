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Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты используют станции связи "Аурига", которые есть на вооружении только в РФ

На Донбассе оккупанты используют станции связи "Аурига", которые есть на вооружении только в РФ


фото: cont.ws, ілюстративне фото
В Донецкой области СБУ задержала боевика террористической организации "ДНР", который сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ

Об этом сообщает штаб ООС.

Контрразведчики Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области боевика террористической организации "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. До мая 2019 года злоумышленник находился в одном из артиллерийских подразделений боевиков.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов боевиками жилых кварталов Донецка с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения для освещения в российских СМИ как будто провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о переправке на территорию временно оккупированного Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи "Аурига "(новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году)", - сообщили в ООС.

Кроме этого, задержанный сообщил об активизации работы ФСБ в среде боевиков для недопущения их перехода на украинскую сторону.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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