Можно видеть, когда прислали фото: WhatsApp обновился для Android

25 июня, 2019, 15:42

Новое обновление WhatsApp выпускается для пользователей Android и может спасти своих пользователей от ошибок с отправкой фото

Об этом пишет Independent.

Мессенджер пока имеет недостаток, который затрудняет пользователям возможность видеть, кому они отправляют изображения.

То есть, когда сообщение отправляется контакту, отправитель видит только маленький значок изображения профиля получателя, упрощает случайную отправку изображения не тому человеку.

Новая функция делает более понятным, кому пользователи отправляют изображения, отражая имя контакта под изображением профиля.

Обновление получат пользователи WhatsApp на устройствах Android, включая владельцев смартфонов Samsung, Huawei и Sony. Пользователи iPhone уже имеют функцию, включенную в последнюю версию WhatsApp для iOS.