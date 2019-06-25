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Espreso.tvСпортМОК выбрал столицу Олимпиады-2026

МОК выбрал столицу Олимпиады-2026


фото: twitter
Назвали место проведения зимней Олимпиады 2026 года

Об этом сообщается в Twitter Олимпийских игр.

На 134-й сессии Международного олимпийского комитета была выбрана столица зимней Олимпиады-2026. Игры пройдут в двух итальянских городах - Милане и Кортина д'Ампеццо. Церемония открытия ОИ-2026 пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Кроме Италии, на проведение Игр также претендовала Швеция. Заявка Италии получила 47 голосов делегатов МОК, тогда как заявка Швеции - 34. Италия будет принимать Олимпийские игры в третий раз в истории. В 1956 году Игры уже проходили в Кортина д'Ампеццо, в 1960-м - в Риме, а в 2006-м - в Турине.

  • 23 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет определился относительно присутствия соревнований по боксу в программе Олимпийских игр-2020 в Токио.
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