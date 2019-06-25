МОК выбрал столицу Олимпиады-2026
Об этом сообщается в Twitter Олимпийских игр.
На 134-й сессии Международного олимпийского комитета была выбрана столица зимней Олимпиады-2026. Игры пройдут в двух итальянских городах - Милане и Кортина д'Ампеццо. Церемония открытия ОИ-2026 пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Кроме Италии, на проведение Игр также претендовала Швеция. Заявка Италии получила 47 голосов делегатов МОК, тогда как заявка Швеции - 34. Италия будет принимать Олимпийские игры в третий раз в истории. В 1956 году Игры уже проходили в Кортина д'Ампеццо, в 1960-м - в Риме, а в 2006-м - в Турине.
Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @ MilanoCortina26 # MilanoCortina2026 pic.twitter.com/v9MHpRMfLB- Olympics (@Olympics) June 24, 2019
- 23 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет определился относительно присутствия соревнований по боксу в программе Олимпийских игр-2020 в Токио.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна