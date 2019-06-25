Мексика направила к границе с США 15 тыс. военных

25 июня, 2019, 09:51

Правительство Мексики отправило своих военнослужащих на границу с США, чтобы контролировать ситуацию с беженцами

Об этом сообщает Радио Свобода .

Цель операции - предотвратить незаконное пересечения границы мигрантами из Центральноамериканских стран.

Отмечается, что Мексика начала направлять к границе своих военных после того, как США начали угрожать введением импортных пошлин на мексиканские товары. Тогда страна прибегла к экстраординарным мерам для того, чтобы замедлить миграционные потоки. Мексика также обратилась к ООН и в Вашингтон с призывом оказать содействие в решении этой задачи.