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Espreso.tvОбществоМексика направила к границе с США 15 тыс. военных

Мексика направила к границе с США 15 тыс. военных

Правительство Мексики отправило своих военнослужащих на границу с США, чтобы контролировать ситуацию с беженцами

Об этом сообщает Радио Свобода .

Цель операции - предотвратить незаконное пересечения границы мигрантами из Центральноамериканских стран.

Отмечается, что Мексика начала направлять к границе своих военных после того, как США начали угрожать введением импортных пошлин на мексиканские товары. Тогда страна прибегла к экстраординарным мерам для того, чтобы замедлить миграционные потоки. Мексика также обратилась к ООН и в Вашингтон с призывом оказать содействие в решении этой задачи.

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