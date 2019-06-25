Представитель Украины в ПАСЕ Кулеба рассказал о последствиях возвращения делегации РФ
Об этом Кулеба заявил в эфире Эспрессо.TV .
"Во-первых, россияне вернулись в Ассамблею, не выполнив ни одного требования Ассамблеи, которые были сформулирована в ответ на их агрессию против Украины. Таким образом, есть прецедент о том, что можно добиваться снятия санкций или политического давления, не выполняя никаких требований и не идя на уступки," - сказал Кулеба.
Второй момент, на котором акцентировал внимание Кулеба, заключается в создании примера Совета Европы для ЕС.
"Если это сработает, то следующим будет вопрос: почему это не может сработать в ЕС или двусторонних отношениях с РФ?" - отметил постоянный представитель Украины в Совете Европы.
Дипломат также предположил, что пример ПАСЕ может вдохновить украинских партнеров, которые скептически относятся к применению санкций.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которой пригласила Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- В МИД Германии поздравили Россию с возвращением в ПАСЕ.
- Украина отзывает посла при СЕ для консультаций.
- В Киеве пикетируют посольства стран ЕС из-за возвращения России в ПАСЕ.
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