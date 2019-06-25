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Espreso.tvОбществоПредставитель Украины в ПАСЕ Кулеба рассказал о последствиях возвращения делегации РФ

Представитель Украины в ПАСЕ Кулеба рассказал о последствиях возвращения делегации РФ

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что последствиями возвращения России в ПАСЕ без устранения ею нарушений, за которые она была исключена, создает прецедент, который смогут использовать и в отношении других санкций против РФ

Об этом Кулеба заявил в эфире Эспрессо.TV .

"Во-первых, россияне вернулись в Ассамблею, не выполнив ни одного требования Ассамблеи, которые были сформулирована в ответ на их агрессию против Украины. Таким образом, есть прецедент о том, что можно добиваться снятия санкций или политического давления, не выполняя никаких требований и не идя на уступки," - сказал Кулеба.

Второй момент, на котором акцентировал внимание Кулеба, заключается в создании примера Совета Европы для ЕС.

"Если это сработает, то следующим будет вопрос: почему это не может сработать в ЕС или двусторонних отношениях с РФ?" - отметил постоянный представитель Украины в Совете Европы.

Дипломат также предположил, что пример ПАСЕ может вдохновить украинских партнеров, которые скептически относятся к применению санкций.

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