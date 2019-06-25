Конституционный суд признал неконституционной норму об обязательности ареста подозреваемых в госизмене
Об этом сообщается на сайте КСУ.
"Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261 Кодекса (речь идет об уголовном кодексе Украины - ИФ) ", - сообщается на сайте КС.
Так, в Конституционном суде считают, что положение ч. 5 ст. 176 УПК допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения, что нарушает принцип верховенства права. В решении КС отмечается, что оспариваемая норма обосновывает необходимость содержания под стражей только с квалификацией преступления, что не обеспечивает и не может обеспечить баланс между целью его применения в уголовном производстве и конституционным правом человека на свободу и личную неприкосновенность.
"В случае ограничения конституционного права или свободы законодатель обязан ввести такое правовое регулирование, которое даст возможность оптимально достичь легитимной цели с минимальным вмешательством в реализацию этого права или свободы. Однако, по мнению Конституционного Суда Украины, в этом случае законодатель, установив безальтернативную меру пресечения, а именно содержания под стражей в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины, не придерживался указанных требований ", - отмечают в КС.
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