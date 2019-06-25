Конституционный суд признал неконституционной норму об обязательности ареста подозреваемых в госизмене

25 июня, 2019, 21:57

КСУ принял решение по конституционным жалобам ряда граждан, в частности нардепа Надежды Савченко и бывшего главы Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, относительно положения ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса, признав эту норму неконституционной

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261 Кодекса (речь идет об уголовном кодексе Украины - ИФ) ", - сообщается на сайте КС.

Так, в Конституционном суде считают, что положение ч. 5 ст. 176 УПК допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения, что нарушает принцип верховенства права. В решении КС отмечается, что оспариваемая норма обосновывает необходимость содержания под стражей только с квалификацией преступления, что не обеспечивает и не может обеспечить баланс между целью его применения в уголовном производстве и конституционным правом человека на свободу и личную неприкосновенность.

"В случае ограничения конституционного права или свободы законодатель обязан ввести такое правовое регулирование, которое даст возможность оптимально достичь легитимной цели с минимальным вмешательством в реализацию этого права или свободы. Однако, по мнению Конституционного Суда Украины, в этом случае законодатель, установив безальтернативную меру пресечения, а именно содержания под стражей в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины, не придерживался указанных требований ", - отмечают в КС.